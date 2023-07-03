كوهين: إسرائيل لا تعتزم توسيع العملية في جنين لتشمل الضفة بأكملها

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لا تعتزم توسيع نطاق العملية العسكرية في مدينة جنين الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية المحتلة بأكملها.

إقرأ المزيد

وقال الوزير الإسرائيلي إن "هدف إسرائيل هو التركيز على جنين شمال الضفة الغربية واستهداف الإرهابيين فقط"، وأشار إلى أن إسرائيل لا تعتزم توسيع نطاق العملية العسكرية لتشمل الضفة الغربية المحتلة بأكملها.

وشنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية فجر الاثنين على جنين شمال الضفة الغربية، مصحوبة بقرابة 150 آلية عسكرية، وبالتزامن مع غارات جوية، ما أدى إلى مقتل 7، بينهم 3 قتلى نتيجة القصف، فيما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: وكالات