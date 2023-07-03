نتنياهو يعلن أهداف الجيش الإسرائيلي من وراء إطلاق عمليته الواسعة في جنين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات للصحافة مساء اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة في الضفة الغربية هدفها اجتثاث الإرهاب.

وأضاف نتنياهو أن "جنين تحولت إلى أكبر ملاذ للإرهاب"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية تقوم بتصفية المخربين واعتقال المطلوبين وتدمير معامل المتفجرات".

إقرأ المزيد

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي "شن الليلة عملية واسعة ضد أهداف إرهابية في جنين"، مشيرا إلى أن الجيش "دخل إلى أعشاش المسلحين واعتقل مطلوبين ودمر مقرات واستولى على العديد من الأسلحة".

وأوضح أن "الجيش يقوم بعمله في واحدة من أكثر الأماكن كثافة على وجه الأرض، بأقل قدر من الضرر للمدنيين حتى هذه اللحظة ولا يؤذون أولئك غير المتورطين، مبينا أن توجيهه ينص على أمن القوات وتجنب إيذاء الأبرياء قدر الإمكان".

ونتنياهو الذي وصف العملية بأنها تغيير في المعادلة ضد الإرهاب، قال: "لقد فعلناها قبل عامين ونصف في عملية "حرس الحائط" ضد حماس.. لقد فعلنا ذلك قبل أسابيع قليلة في عملية "الحماية والسهم" التي قضينا فيها على كبار الجهاديين، ونقوم بذلك اليوم في جنين".

وذكر أن "هذا الردع يزيد قدرة إسرائيل على الحماية من الهجمات الإرهابية الإضافية وتغيير المعادلة في المنطقة".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية