الرئاسة الفلسطينية: نجدد مطالبتنا بتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا وفرض عقوبات على إسرائيل

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطالبته المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على إسرائيل وإدانة هذا العدوان الإرهابي على جنين ومخيمها.

ودعا عباس في كلمته خلال ترؤسه اجتماع القيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين، لبحث العدوان المتواصل على جنين ومخيمها، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة لاجتماع طارئ لمواجهة هذه المخاطر.

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وقال الرئيس الفلسطيني إن الحكومة وأجهزتها وجهت لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود الأهل في جنين وبقية أرض دولة فلسطين.

ووجه عباس تحية إكبار واعتزاز بأبناء وبنات شعبنا الفلسطيني العظيم الذين يواجهون ببطولاتهم العدوان اليومي للجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين ويدافعون عن أنفسهم وبيوتهم وممتلكاتهم بصمود وثبات يدعو للفخر.

ودعا في كلمته أبناء الشعب الفلسطيني للصمود والثبات، كما دعا الجميع لوحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات وحقوق الشعب المشروعة بالحرية والاستقلال وإنهاء احتلال أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس، مشددا على أن الاحتلال إلى زوال.

المصدر: وفا