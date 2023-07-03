"واينت": إسرائيل أبلغت واشنطن بعمليتها في جنين من دون تحديد التوقيت

أفاد موقع "واينت العبري، الاثنين، بأن إسرائيل أبلغت واشنطن بعمليتها العسكرية في جنين شمال الضفة الغربية، من دون تحديد توقيت لهذه العملية.

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وشنت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين عملية عسكرية على مخيم جنين، بمؤازرة قرابة 150 آلية عسكرية، وبدعم من الطيران الحربي الذي شن نحو 15 غارة حتى الآن.

وبينما دارت اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين في المخيم، أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا ينوي احتلال المخيم كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن المؤسسة الدفاعية في إسرائيل مستعدة لأي سيناريو.

وأفاد مراسلونا بمقتل 4 فلسطينيين وجرح قرابة 28 آخرين، حالات بعضهم خطرة، في المقابل أكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يسجل أي إصابة بصفوفه حتى الآن.

وقال موقع "واينت" إن "إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم شن عملية عسكرية في جنين التي تحولت إلى ملاذ للإرهابيين، من دون إعطاء تاريخ وخطوط عامة للعملية".

وكان الموقع تحدث عن أنه "تم التخطيط للعملية التي سميت "المنزل والحديقة" لمدة عام تقريبا، وخضعت لعدة تعديلات وتحديثات وتم تأجيلها عدة مرات، وهدفها هو استعادة الردع الإسرائيلي في شمال الضفة مع التركيز على جنين".

المصدر: واينت