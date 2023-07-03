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شاهد.. خروج جماعي لعائلات فلسطينية من مخيم جنين

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شاهد.. خروج جماعي لعائلات فلسطينية من مخيم جنين
شاهد.. خروج جماعي لعائلات فلسطينية من مخيم جنين
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أفادت مراسلة RT مساء اليوم الاثنين، بأن مخيم جنين يشهد خروجا جماعيا لعائلات فلسطينية.

وقالت المراسلة إنه تم إخلاء 500 أسرة فلسطينية من داخل مخيم جنين، مضيفة نقلا عن شهود عيان، أن المخيم شبه خال.

وذكرت أن بلدية جنين أعلنت فتحها المركز الكوري الشبابي التابع للبلدية، لاستقبال العائلات نتيجة العدوان المتواصل على جنين ومخيمها.

وأشارت إلى أن البلدية دعتهم للتوجه إلى المركز حيث ستعمل الطواقم على توفير الاحتياجات اللازمة.

وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ فجر الاثنين عملية عسكرية على جنين تتخللها غارات جوية، وقالت وسائل إعلام عبرية إن من بين القوات التي تشارك في العملية التي أطلقت عليها تل أبيب اسم "المنزل والحديقة"، "لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام".

المصدر: RT

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