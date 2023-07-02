مقتل فلسطيني وإصابة آخر في قصف جوي إسرائيلي على مخيم جنين (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الاثنين، عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء قصف للطيران الإسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، ضمن عملية واسعة أطلقتها إسرائيل.

وشنت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، سلسلة غارات جوية على مخيم جنين.

واستهدفت الغارات شقة سكنية في مخيم جنين بصاروخين.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نقصف بنية تحتية للإرهاب في مخيم جنين".

وأضاف أن "قوات الأمن تعمل بجهد واسع لإحباط الإرهاب في محيط مدينة جنين ومخيمها".

وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية بمقتل 4 فلسطينيين على الأقل جراء العملية العسكرية المتواصلة.

وبالتزامن مع القصف الجوي في المخيم، اقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات الإسرائيلية التي طالت عدة مواقع في مخيم جنين خلفت إصابات متفاوتة.

المصدر: وكالات