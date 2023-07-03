الجيش الإسرائيلي يجتاح جنين بالجرافات والطائرات في عملية "المنزل والحديقة".. آخر التطورات لحظة بلحظة

ينفذ الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس عملية عسكرية على جنين قد تستمر 48 ساعة تحت مسمى "المنزل والحديقة" تتخللها غارات جوية بهدف "إزالة التهديد من المنطقة".

وقالت "القناة 12" إن من بين القوات التي تشارك في اجتياح جنين "لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام".