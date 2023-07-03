 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يجتاح جنين بالجرافات والطائرات في عملية "المنزل والحديقة".. آخر التطورات لحظة بلحظة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يجتاح جنين بالجرافات والطائرات في عملية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vm76

ينفذ الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس عملية عسكرية على جنين قد تستمر 48 ساعة تحت مسمى "المنزل والحديقة" تتخللها غارات جوية بهدف "إزالة التهديد من المنطقة".

وقالت "القناة 12" إن من بين القوات التي تشارك في اجتياح جنين "لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام".

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا