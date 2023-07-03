الولايات المتحدة: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وندعو لحماية المدنيين

أعلنت واشنطن أنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية المدنيين، وذلك بعد أن نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

إقرأ المزيد

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحافيين "نحن ندعم أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن شعبها ضد حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والجماعات الأخرى".

وشدد المتحدث على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون مقتل مدنيين.

كما دعت واشنطن الحليفة الرئيسية لإسرائيل، إلى استئناف التعاون الأمني بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية.

وقتل ثمانية فلسطينيين وأصيب 100 آخرون بجروح في جنين بشمال الضفة الغربية في العملية العسكرية الإسرائيلية الكبيرة.

المصدر: وكالات