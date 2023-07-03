القيادة الفلسطينية تعلن أن تفاهمات العقبة وشرم الشيخ لم تعد قائمة

أعلنت القيادة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، أن تفاهمات العقبة وشرم الشيخ مع إسرائيل لم تعد قائمة، وذلك ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين ومخيمها.

كما أعلنت القيادة وقف جميع الاتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي، كما قررت استكمال الانضمام للمنظمات الأممية والدولية.

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ودعت القيادة الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وشهد اجتماع العقبة تعهدات إسرائيلية بوقف الانتهاكات وعمليات الاستيطان والقتل والتهجير.

وكان ممثلون عن الأردن، ومصر، وفلسطين والولايات المتحدة وإسرائيل، قد اجتمعوا في مدينة العقبة الأردنية في أواخر شهر فبراير 2023 من أجل وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي مارس 2023، انعقد المنتدى الخماسي في شرم الشيخ بمشاركة الأطراف التي حضرت قمة العقبة، حيث ضم اللقاء مسؤولين كبارا من إسرائيل، والولايات المتحدة، والسلطة الفلسطينية، والأردن، ومصر، لأجل منع التصعيد في الوضع الأمني.

وأثناء اللقاء عادت الأطراف إلى الاتفاق الذي تحقق في العقبة، وبموجبه تجمد إسرائيل المداولات على بناء جديد في المستوطنات لأربعة أشهر، كما تعهد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، بتجميد كل الخطوات أحادية الجانب ستة أشهر، بما فيها الخطوات الفلسطينية في الأمم المتحدة وفي منظمات دولية أخرى.

المصدر: RT + وكالات