مراسلة RT: اندلاع مواجهات مع القوات الإسرائيلية في أحياء متفرقة من القدس (فيديو)

أفادت مراسلة RT فجر اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في أحياء متفرقة من القدس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في مخيم شعفاط، وبيت أجزا، وبيت دقو شمال القدس.

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وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم شعفاط ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن إصابات.

ويشار إلى أن هذه المنطقة تضم أكبر تجمع مقدسي سكاني من تجمعات مخيم شعفاط، وضاحية راس خميس، وحي راس شحادة، وضاحية السلام، وبلدة عناتا.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة بيت اجزا، أطلق خلالها مستوطن النار صوب الشبان، دون وقوع إصابات.

وعلى مدخل قرية بيت دقو شمال، اندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الصوت.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية