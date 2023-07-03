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الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن العثور على غرفة مراقبة في مخيم جنين (صور)

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الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن العثور على غرفة مراقبة في مخيم جنين (صور)
Globallookpress
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن العثور على غرفة مراقبة في مخيم جنين
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أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين بيانا، بشأن العثور على غرفة مراقبة في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وقال في البيان إنه وفي عملية مشتركة لقوات جيش الدفاع والشاباك، تم هدم غرف عمليات قتالية تابعة للمنظمات المسلحة في مخيم جنين،  استخدمت للاستطلاع ومراقبة قوات الجيش أثناء القيام بنشاطاتها.

وأفاد بأن هدم غرف العمليات القتالية يعد ضربة في البنى التحتية للمنظمات المسلحة العاملة في المنطقة.

ونشر الجيش مجموعة من الصور ذكر أنها توثق للغرف التي تم استهدافها وتدميرها.

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن العثور على غرفة مراقبة في مخيم جنين (صور)
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن العثور على غرفة مراقبة في مخيم جنين (صور)
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن العثور على غرفة مراقبة في مخيم جنين (صور)

المصدر: RT + وسائل إعلام

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