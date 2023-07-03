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الجيش الإسرائيلي: العثور على مختبر متفجرات وعبوات ناسفة وأجزاء من أنفاق تحت مسجد في مخيم جنين (صور)

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الجيش الإسرائيلي: العثور على مختبر متفجرات وعبوات ناسفة وأجزاء من أنفاق تحت مسجد في مخيم جنين (صور)
/ Twitter
جندي إسرائيلي يقتحم منزلا في جنين
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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية عثرت على أجزاء من أنفاق تحت مسجد الأنصار في مخيم جنين، بالإضافة إلى مختبر متفجرات وعبوات ناسفة جاهزة للاستخدام.

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وأعلن الجيش والشاباك وحرس الحدود تواصل العملية العسكرية في مخيم جنين.

وأفاد الجيش بأن قوات من وحدة مغلان عثرت على مختبر متفجرات في مخيم جنين يحوي على مئات العبوات الناسفة جاهزة للاستخدام بما فيها عبوات أرضية شديدة الانفجار وبؤرة لتخزين الأسلحة، كما عثرت على مختبر متفجرات آخر يضم عشرات العبوات الناسفة محلية الصنع ودليل إرشاد لإعداد عبوات ناسفة، بالإضافة إلى كشف مختبر يحوي معدات وعتادا لتصنيع عبوات ناسفة.

وذكر الجيش أن القوات صادرت أجهزة لاسلكية وعتادا عسكريا.

الجيش الإسرائيلي: العثور على مختبر متفجرات وعبوات ناسفة وأجزاء من أنفاق تحت مسجد في مخيم جنين (صور)
الجيش الإسرائيلي: العثور على مختبر متفجرات وعبوات ناسفة وأجزاء من أنفاق تحت مسجد في مخيم جنين (صور)
الجيش الإسرائيلي: العثور على مختبر متفجرات وعبوات ناسفة وأجزاء من أنفاق تحت مسجد في مخيم جنين (صور)
الجيش الإسرائيلي: العثور على مختبر متفجرات وعبوات ناسفة وأجزاء من أنفاق تحت مسجد في مخيم جنين (صور)
الجيش الإسرائيلي: العثور على مختبر متفجرات وعبوات ناسفة وأجزاء من أنفاق تحت مسجد في مخيم جنين (صور)

وأشار الجيش إلى أنه وخلال أعمال الاعتقال التي نفذت في مدينة جنين اشتبكت قوة عسكرية مع مسلحين حيث تم تحييد أحدهم وتمت مصادرة سلاحه، بالإضافة إلى اعتقال مطلوب أمني آخر أصيب خلال مواجهة مسلحة وتم القبض عليه ومن ثم تحويله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته.

وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ ليل الأحد عملية عسكرية على جنين تخللها غارات جوية، وقالت "القناة 12" إن من بين القوات التي تشارك في اجتياح جنين "لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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