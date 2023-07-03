حماس: العدوان الإسرائيلي على جنين سيفشل ولن يحقق أهدافه

أكد الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن "العدوان الواسع على جنين القسام لن يحقق أهدافه وسيفشل العدو الصهيوني".

وقال قاسم إن "حكومة العدو الفاشية المتطرفة وعلى رأسها نتنياهو المجرم يتحملون كافة المسئولية عما يجري من عدوان ضد جنين".

وشدد قاسم، صباح الإثنين، على أن جنين "أثبتت على مر التاريخ أنها عصية على الكسر ولديها قدرة عظيمة على الصمود في وجه العدو".

ونوه إلى أن "الاحتلال لن يستطيع أن يحسم المعركة ضد المقاومة وشعبنا الذي سيواصل نضاله وقتاله حتى تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال".

ولفت الناطق باسم حركة حماس إلى أن "جنين ومعها كل مدن فلسطين التاريخية ستواصل ثورتها وانتفاضتها بالرغم من جرائم الاحتلال"، مؤكدا أن "إرادة الصمود لدى شعبنا هي أقوى من الآلة العسكرية للاحتلال".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية عسكرية في جنين أطلق عليها اسم "المنزل والحديقة".

وذكرت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية تزامنا مع دخول القوات البرية بشكل مكثف إلى جنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 150 آلية عسكرية ومدرعة بالإضافة إلى سلاح الجو والسايبر تشارك في العملية العسكرية بجنين.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات الأمنية تعمل الآن في جهد مكثف لمواجهة الخلايا المسلحة في جميع أنحاء جنين وفي مخيم جنين للاجئين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة في جنين يشارك فيها سلاح الجو بسلسلة غارات، مضيفة أن العملية الحالية تجري وفق معلومات استخباراتية، وهدفها الخلايا المسلحة.

المصدر: RT