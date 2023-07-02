الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا عن الأهداف الفلسطينية المستهدفة في مخيم جنين

أصدر الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، بيانا عن الأهداف الفلسطينية التي استهدفها بعد إطلاقه عملية واسعة في مدينة جنين ومخيمها، والتي أدت حتى الآن لمقتل 4 فلسطينيين على الأقل.

وجاء في البيان: "في نشاط مشترك للجيش الاسرائيلي والشاباك تم استهداف مقر قيادة غرفة عمليات موحدة في مخيم جنين".

وتابع: "في إطار الجهود لاحباط الخلايا المسلحة، وبهدف إزالة تهديد في منطقة الضفة الغربية، قامت قوات الأمن بالإغارة على مقر قيادة يشكل غرفة العمليات الموحدة للفصائل في مخيم جنين وعناصر ما يسمى كتيبة جنين".

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وجاء فيه أيضا: "لقد شكل المقر أيضا غرفة استطلاع ومكانا لاجتماع مسلحين، قبل وبعد عمليات مسلحة، وكمنطقة تسليح بقطع أسلحة وعبوات ناسفة وكمركز اتصالات وتواصل النشطاء. كما استخدم المقر كمأوى لنشطاء مطلوبين على خلفية تنفيذهم عمليات في الأشهر الأخيرة في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية عسكرية في جنين أطلق عليها اسم "المنزل والحديقة".

وذكرت مراسلة RT أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية تزامنا مع دخول القوات البرية بشكل مكثف إلى جنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 150 آلية عسكرية ومدرعة بالإضافة إلى سلاح الجو والسايبر تشارك في العملية العسكرية بجنين.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القوات الأمنية تعمل الآن في جهد مكثف لمواجهة الخلايا المسلحة في جميع أنحاء جنين وفي مخيم جنين للاجئين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة في جنين يشارك فيها سلاح الجو بسلسلة غارات، مضيفة أن العملية الحالية تجري وفق معلومات استخباراتية، وهدفها الخلايا المسلحة.

المصدر: RT