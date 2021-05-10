لحظة بلحظة.. آخر المستجدات والتطورات الميدانية في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

بعد أساببيع من المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، شهدت الأراضي الفلسطينة تطورات جديدة إثر رشقات صاروخية نفذتها "سرايا القدس".

وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت وتل أبيب، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارة على قطاع غزة قتل خلالها 20 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال لقوا بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى بيت حانون شمال القطاع.

وفي ما يلي التطورات الميدانية:

وزير الاتصالات الإيراني: فقط الجبناء هم الذين يتفاخرون بقتل الأطفال

- وزير الخارجية الأمريكي: الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل يجب أن تتوقف "على الفور"

- الخارجية الأمريكية تطالب الأطراف كافة بخفض التصعيد واتخاذ خطوات لإنهاء التوتر

- الناطق باسم حركة حماس: جريمة قتل الأطفال تؤكد صوابية قرار المقاومة بالرد على هذه الجرائم في غياب العدالة الدولية

- الناطق باسم حركة حماس: جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأطفال في غزة بدم بارد جريمة مكتملة الأركان تكشف حجم الإرهاب الذي تمارسه تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني

جريمة قتل الاطفال تؤكد صوابية قرار المقاومة بالرد على هذه الجرائم، خاصة في غياب العدالة الدولية.

- فصائل فلسطينية تدعو للنفير العام ومواصلة المواجهة مع الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية: نطالت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لإيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق الأبرياء من أبناء الشعب

الرئاسة الفلسطينية: ندين بشديدة الجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها بحق أبناء شعبنا في غزة والتي أدت إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم 9 أطفال

- رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يهاتف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بشأن التطورات الخطيرة الجارية في القدس وغزة

- قوات الجيش الاسرائيلي تطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في منطقة باب الزاوية وسط الخليل

- بلدية تل أبيب تفتح الملاجئ بشكل فوري

- كتائب الناصر صلاح الدين: قصف مدينتي عسقلان وسيديروت ومواقع العين الثالثة وكيسوفيم ونحال عوز بـ16 صاروخ وقذيفتي هاون ونجاة مجموعة من مجاهدينا شمال القطاع

- مسؤول عسكري إسرائيلي: ردنا سيكون واسع النطاق وقد يستمر لأيام

- تجدد المواجهات في المسجد الأقصى واندلاع حريق في باحاته

- الخارجية الروسية تصدر بيانا بعد مكالمة هاتفية بين لافروف ونظيره التركي حول أحداث القدس

- بريطانيا تدين إطلاق الصواريخ على القدس ومواقع أخرى في إسرائيل

- "سرايا القدس" تطلق رشقات صاروخية على القدس المحتلة وتل أبيب وعسقلان

- نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة كبيرة ولن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا ومن يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا.

قلت تعقيبا على الاعتداءات الصاروخية التي شنتها التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة على أراضينا:



"إسرائيل سترد بقوة كبيرة. لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 10, 2021

- اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث العنف في القدس

- ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 20 قتيلا

- الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارة على خلية تابعة لحماس في قطاع غزة

- وسائل إعلام إسرائيلية: "الكابينت" اتخذ قرارا بتوجيه ضربة جوية واسعة لغزّة

- متحدث: الجيش الإسرائيلي بدأ مهاجمة أهداف حماس العسكرية في غزة وأرسل قوات إضافية إلى هناك

- إلغاء جلسة الكنيست بعد إطلاق الصواريخ على القدس

- "سرايا القدس" تعلن عن إطلاقها 30 صاروخا باتجاه مدينة سديروت

- الفصائل الفلسطينية توجه ضربات صاروخية نحو القدس وسديروت

- "كتائب القسام" تمهل القوات الإسرائيلية حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى وحي الشيخ جراح

يتبع..