إلغاء جلسة الكنيست بعد إطلاق الصواريخ على القدس (فيديو)

أفادت مراسلة RT بإلغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي ونقل أعضائه إلى منطقة محمية بعد إطلاق "كتائب القسام" 3 صواريخ على مدينة القدس.

ونشر حساب "وكالة شهاب للأنباء" في تغريدة عبر "تويتر" فيديو يظهر رئيس الكنيست ياريف لافين وهو يلقي كلمة أمام الأعضاء، وبعد حدوث نوع من البلبلة خلال الجلسة، قال لافين: "سنخرج في فرصة" ورفع الجلسة، ليغارد بعدها جميع الموجودين.

#شاهد لحظة إخلاء جلسة الكنيست بسبب صفارات الإنذار في القدس pic.twitter.com/BqZpiMzMWJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

وكان الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، أعلن عن "توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى".

وتأتي هذه الضربة بعد تهديد وجهه أبو عبيدة، حيث أمهل القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إطلاقها 30 صاروخا نحو مدينة سديروت الإسرائيلية.

المصدر: RT