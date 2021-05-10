"سرايا القدس" تعلن عن إطلاقها 30 صاروخا باتجاه مدينة سديروت - فيديو + صور

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إطلاقها 30 صاروخا نحو مدينة سديروت الإسرائيلية.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عدة صواريخ باتجاه مدينة القدس في وقت سابق اليوم، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى بعد الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين هناك.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن "6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط عدد منها في مدينة القدس"، دون ذكر تفاصيل.

#شاهد المقــــ ــاومة تطلق عشرات الصواريخ نحو مدينة القدس المحتلة ردا على جرائم الاحتلال في القدس المحتلة pic.twitter.com/MjKDJbM6xk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

لحظة سقوط صواريخ المقـ،ـاومة في عسقلان المحتلة pic.twitter.com/XwVYENNPN3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

وأعلنت كتائب "القسام"، عن "توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى".

وقالت في بيان لها، إن "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

وسمع دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في مدينة القدس.

من جهته، أفاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر "تويتر"، بأنه "تم تفعيل الإنذار في مدينة أورشليم القدس قبل قليل".

اطلاق ٧ صواريخ من قطاع غزة الى أورشليم القدس حيث تم تفعيل الانذارات في المدينة. حماس أطلقت الصواريخ على ثالث الحرمين وأولى القبلتين. pic.twitter.com/Zo9oKzqKJT — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 10, 2021

المصدر: RT