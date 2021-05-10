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كتائب القسام توجه ضربة صاروخية نحو القدس واسرائيل تفعل صافرات الإنذار

أخبار العالم العربي

كتائب القسام توجه ضربة صاروخية نحو القدس واسرائيل تفعل صافرات الإنذار
Reuters
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أعلنت كتائب القسام عن "توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى".

وقالت كتائب القسام في بيان إن "رسالة على العدو أن يفهمها جيدا.. وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

هذا ويسمع دوي صافرات الإنذار وأصوات انفجارات في مدينة القدس.

هذا وأفاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر "تويتر" بأنه "تم تفعيل الانذار في مدينة أورشليم القدس قبل قليل".

وأفاد مراسل RT بأنه تم إطلاق 3 رشقات صاروخية من قطاع غزة استهدفت إحداها مدينة القدس.

وكان الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أمهل القوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى حتى السادسة مساء، محذرا من العواقب.

المصدر: RT

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