الخارجية الروسية تصدر بيانا بعد مكالمة هاتفية بين لافروف ونظيره التركي حول أحداث القدس

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والتصعيد في القدس الشرقية.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن "الوزيرين دانا إجلاء الفلسطينيين عن منطقة سكنهم الأصلية في حي الشيخ جراح، وانطلاقا من روح البيان المشترك للممثلين الخاصين للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين للتسوية في الشرق، والذي دعا جميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس وعدم السماح للأعمال التي تهدد بمزيد من الاحتدام، ولاسيما في شهر رمضان".

وأكد البيان أن "الوزيرين بحثا بتكليف من رئيسي البلدين، آفاق تنظيم توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا إلى تركيا، وإجراءات إطلاق إنتاجه هناك".

وتابع البيان: "شدد الوزيران على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق استقرار الوضع في قره باغ".

المصدر: "نوفوستي"