رباعية الشرق الأوسط: الوضع في القدس الشرقية مقلق

أعرب ممثلو اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق الأوسط في بيان مشترك، عن قلقهم العميق إزاء أعمال العنف في القدس الشرقية، داعين السلطات الإسرائيلية إلى عدم تصعيد الموقف.

وجاء في البيان، أن "أعضاء الرباعية يعربون عن قلقهم العميق إزاء أعمال العنف اليومية في القدس الشرقية، لاسيما الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الحرم القدسي".

وأضاف: يعرب المبعوثون الخاصون عن قلقهم إزاء التصريحات الاستفزازية لبعض السياسيين وإطلاق الصواريخ وزجاجات المولوتوف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل والهجمات على المزارع الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك بالقلق إزاء احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتابع: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي تهدد بمزيد من تفاقم الوضع في شهر رمضان المبارك، ونناشد جميع الأطراف مراعاة واحترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة".

وأشار البيان، إلى أن "الجانبين مسؤولان عن مواجهة المتطرفين.. في هذا السياق، تؤكد الرباعية من جديد التزامها بتحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات".

واندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين الفلسطينيين وشرطة الحدود الإسرائيلية في القدس الشرقية، وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب 205 فلسطينيين، فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية بإصابة 17 من عناصرها.

المصدر: "نوفوستي"