الفصائل الفلسطينية توجه ضربات صاروخية نحو القدس وسديروت

أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

وقال الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة إنه تم "توجيه ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى"، دون أن يحدد عدد الصواريخ التي أطلقت أو موقع سقوطها.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إطلاقها 30 صاروخا نحو مدينة سديروت الإسرائيلية.

تفعيل الانذار في مدينة أورشليم القدس بعد إطلاق صواريخ تجاه المدينة من قطاع غزة pic.twitter.com/ZjqgauDkQ2 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 10, 2021

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن "6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط عدد منها في مدينة القدس"، دون ذكر تفاصيل.

وبعد إطلاق هذه الصواريخ، فعلت إسرائيل صفارات الإنذار في مدينة القدس، كما تم إلغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي ونقل أعضائه إلى منطقة محمية.

#شاهد المقــــ ــاومة تطلق عشرات الصواريخ نحو مدينة القدس المحتلة ردا على جرائم الاحتلال في القدس المحتلة pic.twitter.com/MjKDJbM6xk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

وجددت "سرايا القدس" تهديدها بتنفيذ "قصف صاروخي عنيف" عند الساعة التاسعة مساء، وقالت إن "عملية استهداف الجيب شرق غزة بصاروخ كورنيت مصورة وسيتم عرضها خلال الساعات القادمة".

كما طلبت من الفلسطينيين "عدم الخروج من المنازل وعدم ركوب الدراجات النارية إلا للضرورة القصوى تحسبا لأي طارئ".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "صدرت تعليمات موجهة إلى سكان بلدات شاعر هنيغف بالتزام منازلهم وإغلاق أبوابها خشية من عملية تسلل إليها".

المصدر: RT