مراسلتنا: القوات الإسرائيلية تغلق جميع بوابات الأقصى

أفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع بوابات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت المراسلة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 46 شخصا داخل الخط الأخضر، اتهمتهم بالمشاركة في التظاهرات في حي الشيخ جراح.

وكانت الرئاسة الفلسطينية حملت إسرائيل مسؤولية التصعيد في غزة والقدس، معلنة عن إلغاء كافة الاحتفالات لمناسبة عيد الفطر حدادا على أرواح شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت في بيان لها: "ندين الجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها حكومة الاحتلال، بحق أبناء شعبنا في غزة، والتي أدت إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات".

المصدر: RT