وسائل إعلام إسرائيلية: "الكابينت" اتخذ قرارا بتوجيه ضربة جوية واسعة لغزّة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين بأن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، صادق على توجيه ضربة جوية واسعة تستمر بضعة أيام لقطاع غزة دون اجتياح بري.

وحسب المصادر، فقد أعطي للجيش الضوء الأخضر لمهاجمة أهداف على امتداد القطاع، مشيرة إلى أنه جاهز لعدد من السيناريوهات.

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وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى التصعيد مع حماس وحذر من "عملية واسعة"، وقال: "حماس ستدفع ثمن تصرفها وسنرد بشدة.. ستفهم حماس هذا بعد العملية في قطاع غزة".

وتابع: "يمكننا الشروع في عملية واسعة النطاق.. لقد أعددنا خطة مكثفة ومنظمة ولن نتردد في تنفيذها".

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن طائرات إسرائيلية شنت غارات على قطاع غزة ردا على الاعتداءات الصاروخية.

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت مساء الاثنين عدة صواريخ تجاه مدينة القدس المحتلة.

وقامت القوات الإسرائيلية باستهداف عدة مناطق في قطاع غزة، مما أدى لسقوط 9 قتلى، بينهم 3 أطفال شمال بيت حانون.

المصدر: وكالات