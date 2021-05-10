الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارة على خلية تابعة لحماس في قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين مقطع فيديو قال إنها غارة على خلية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين إن الجيش بدأ مهاجمة أهداف حماس العسكرية في غزة وأرسل قوات إضافية إلى هناك.

وأفاد بأن إطلاق الصواريخ الفلسطينية اعتداء شديد على إسرائيل.

وحملت القوات الإسرائيلية حركة "حماس" مسؤولية الهجمات من غزة، مشددة على أنها ستتحمل العواقب.

إلى ذلك، قال مراسل RT إن قائدا ميدانيا في حماس قتل في غارة إسرائيلية، فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه قيادي كبير في الحركة.

#عاجل: مقتل قيادي كبير في حماس في غارت إسرائيلية على #غزة (الجيش/حماس)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) May 10, 2021

هذا، وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إطلاقها 30 صاروخا نحو مدينة سديروت الإسرائيلية.

المصدر: وكالات