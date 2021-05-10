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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارة على خلية تابعة لحماس في قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارة على خلية تابعة لحماس في قطاع غزة
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نشر الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين مقطع فيديو قال إنها غارة على خلية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

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متحدث: الجيش الإسرائيلي بدأ مهاجمة أهداف حماس العسكرية في غزة وأرسل قوات إضافية إلى هناك
متحدث: الجيش الإسرائيلي بدأ مهاجمة أهداف حماس العسكرية في غزة وأرسل قوات إضافية إلى هناك

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين إن الجيش بدأ مهاجمة أهداف حماس العسكرية في غزة وأرسل قوات إضافية إلى هناك.

وأفاد بأن إطلاق الصواريخ الفلسطينية اعتداء شديد على إسرائيل.

وحملت القوات الإسرائيلية حركة "حماس" مسؤولية الهجمات من غزة، مشددة على أنها ستتحمل العواقب.

إلى ذلك، قال مراسل RT إن قائدا ميدانيا في حماس قتل في غارة إسرائيلية، فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه قيادي كبير في الحركة.

هذا، وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إطلاقها 30 صاروخا نحو مدينة سديروت الإسرائيلية.

المصدر: وكالات

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