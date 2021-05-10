الطائرات الإسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مساء يوم الاثنين موقع السفينة شمال قطاع غزة بعد قصفه بطائرات الاستطلاع.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية استهدفت موقع القادسية غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بصاروخين.

وأضاف أن أضرارا جسيمة طالت منازل المواطنين غرب مدينة غزة نتيجة القصف العنيف من الطائرات الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق الرسمي باسم جيش الإسرائيلي على "تويتر" إن مقاتلات حربية أغارت قبل قليل على نفق هجومي تابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه وحتى هذه الساعة أطلق نحو 150 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض العشرات منها.

من جهتها أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها أطلقت صواريخ باتجاه سيديروت وغلاف غزة.

المصدر: RT