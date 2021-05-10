"سرايا القدس" تطلق رشقات صاروخية على القدس المحتلة وتل أبيب وعسقلان

أعلنت "سرايا القدس" مساء يوم الاثنين، إطلاق رشقات صاروخية على مدينة القدس المحتلة وتل أبيب وعسقلان.

وأفادت "سرايا القدس" بأنها أطلقت رشقة صاروخية كبيرة وصاروخ "بدر 3" على مدينة عسقلان المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إطلاقها 30 صاروخا نحو مدينة سديروت الإسرائيلية.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عدة صواريخ باتجاه مدينة القدس في وقت سابق اليوم، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى بعد الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين هناك.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، صادق على توجيه ضربة جوية واسعة تستمر بضعة أيام لقطاع غزة دون اجتياح بري.

وحسب المصادر، فقد أعطي للجيش الضوء الأخضر لمهاجمة أهداف على امتداد القطاع، مشيرة إلى أنه جاهز لعدد من السيناريوهات.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى التصعيد مع حماس وحذر من "عملية واسعة"، وقال: "حماس ستدفع ثمن تصرفها وسنرد بشدة.. ستفهم حماس هذا بعد العملية في قطاع غزة".

المصدر: RT + وكالات