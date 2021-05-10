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مسؤول عسكري إسرائيلي: ردنا سيكون واسع النطاق وقد يستمر لأيام

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مسؤول عسكري إسرائيلي: ردنا سيكون واسع النطاق وقد يستمر لأيام
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أكد مسؤول عسكري إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الأمريكي أن إسرائيل قررت توجيه رد واسع النطاق على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الرد قد يستمر لعدة أيام.

وأوضح للموقع أن "مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ​​المصغر عقد اجتماعا طارئا وقرر القيام برد واسع النطاق يمكن أن يستمر لعدة أيام".

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وأضاف أن "كل الوزراء والمسؤولين الأمنيين في الاجتماع اتفقوا على أننا لا نستطيع السكوت بعد على إطلاق الصواريخ على القدس".

وأشار إلى أن "رد إسرائيل سيكون واسع النطاق وجوهريا".

 

المصدر: "أكسيوس"

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