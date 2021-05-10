 
مباشر
عاجل
"سرايا القدس" تطلق رشقات صاروخية على القدس المحتلة وتل أبيب وعسقلان

اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث العنف في القدس

أخبار العالم

اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث العنف في القدس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qd6q

أجرى مجلس الأمن الدولي مشاورات طارئة بحث خلالها العنف في القدس ويدرس إصدار بيان يدعو إسرائيل لمنع إجلاء الفلسطينيين، وضبط النفس واحترام الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة.

وقالت مندوبة أيرلندا لدى الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، إنه "يتعين على مجلس الأمن أن يتحدث بشكل عاجل ونأمل في أن يفعل ذلك اليوم".

وذكر دبلوماسيو المجلس أن كل الدول الأعضاء الخمس عشرة عبرت عن قلقها إزاء الاشتباكات والعنف المتزايد، إلا أن الولايات المتحدة اعتبرت أن البيان قد لا يكون مفيدا في الوقت الحالي.

وحسب الدبلوماسيين، ستعبر مسودة البيان عن "بالغ قلق" مجلس الأمن إزاء التوتر والعنف المتزايد في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، فضلا عن "القلق الخطير" بسبب عمليات الإجلاء المحتملة لعائلات فلسطينية من حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، "التي عاش معظم أفرادها في هذه المنازل على مدار أجيال".

وتأجج التوتر بسبب قرار الإجلاء المخطط له لعشرات الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس، حيث خاض مستوطنون إسرائيليون معركة قانونية طويلة للاستيلاء على ممتلكات فلسطينية في الحي.

المصدر: AP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا