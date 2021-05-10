وصول 9 جثامين من بينها 3 لأطفال وعدد من الإصابات إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة

أفاد مراسل RT يوم الاثنين، بأن 9 جثامين من بينهم 3 أطفال وعدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 3 أطفال قتلوا في في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت بأن طائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخا على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في شارع المصريين في البلدة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وأضافت أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية