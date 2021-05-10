ظريف لهنية: إيران لن تتخلى عن واجبها تجاه القدس والأقصى

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أن "إيران لن تتخلى عن واجبها تجاه القدس والمسجد الأقصى".

وقالت الحركة في بيان لها إن هنية هاتف ظريف، ووضعه في صورة التطورات الخطيرة الجارية في مدينة القدس والأقصى، وفي قطاع غزة.

وأضافت أن هنية أكد أن "الشعب الفلسطيني وضع نصب عينيه هدفا واضحا بإفشال أهداف الاحتلال في القدس،" مشيرا إلى أن "المقاومة استجابت لنداءات واستغاثات أبناء شعبنا في الأقصى، ولن تسمح للاحتلال فرض معادلاته ووقائعه، وستبقى القدس فلسطينية إسلامية".

وأشارت إلى أن ظريف أكد من جانبه أن إيران لن تتخلى عن واجبها تجاه القدس والأقصى، وتبذل جهودها على مختلف الأصعدة ومع جميع الأصدقاء في المحافل المختلفة لإسناد الحق الفلسطيني وإجهاض مخططات الاحتلال والعمل للحفاظ على إسلامية القدس، ومنع أي انتهاك في الأقصى، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القطاع.

المصدر: RT