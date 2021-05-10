الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارة جوية شنها على غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين فيديو لإحدى الغارات التي شنها طيرانه على قطاع غزة.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية موقع السفينة شمال قطاع غزة بعد قصفه من طائرات الاستطلاع، كما قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق الرسمي باسم جيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر" "إن مقاتلات حربية أغارت قبل قليل على نفق هجومي تابع لحركة حماس في قطاع غزة".

وذكر مراسل RT أن القوات الإسرائيلية استهدفت موقع القادسية غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بصاروخين، وأن أضرارا جسيمة طالت منازل المواطنين غرب مدينة غزة نتيجة القصف العنيف من الطائرات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه وحتى هذه الساعة تم إطلاق نحو 150 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن القبة الحديدية تمكنت من اعتراض العشرات منها.

المصدر: RT