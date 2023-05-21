آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /21.05.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vckx
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتداعيات الميدانية والسياسية.
شولتس يوجه رسالة لروسيا بشأن أوكرانيا
"نادي القلوب المنكسرة".. صحيفة أمريكية تكشف عن "هم مشترك" لقادة G7
شبكة عربية لمتاجر السوبر ماركت قد تحل محل "إيكيا" في روسيا
هيلاري كلينتون تتحدث عما سيمثل "نهاية" لأوكرانيا والديمقراطية في الولايات المتحدة
الجيش الروسي يلحق أضرارا بلواءين وفوج واحد من القوات الأوكرانية
- موسكو تحذر الغرب من تزويد كييف بمقاتلات F-16
- وزارة الدفاع الروسية تعلن رسميا تحرير أرتيوموفسك