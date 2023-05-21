المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني على اتجاه كوبيانسك

قال العقيد سيرغي زيبنسكي رئيس المركز الصحفي لقوات "غرب" بالجيش الروسي، إن الجيش الروسي تمكن من تدمير مستودع لقذائف المدفعية تابع للقوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك.

وأضاف الضابط: "استهدفت مدافع هاوتزر روسية من طراز مستا-إس، بقذائف كراسنوبول عالية الدقة، مستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات الأوكرانية في المركز السكني تيشنكوفكا على اتجاه كوبيانسك. ووجه الطيران الحربي الروسي ضربات نارية على تجمع الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر ووحدات الدفاع الإقليمية الأوكرانية".

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ووفقا له، تمكنت المدفعية الروسية بنيرانها، من تدمير ثلاثة أطقم هاون وشاحنة صغيرة مع العديد من العناصر قرب المراكز السكنية بوغايفكا ومولشانوفو وفيشنيفو.

وأشار الضابط إلى أنه تم في المراكز السكنية كيسلوفكا ونوفوسيلوفسكوي وفيشنيفايا، تدمير 6 نقاط مراقبة معادية وطاقم واحد لتوجيه الدرونات الجوية، بقصف من مدافع الهاون الثقيلة من طراز "تيولبان".

المصدر: تاس