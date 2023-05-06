زيبنسكي: قوات "غرب" الروسية قضت على 4 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية

قال العقيد سيرغي زيبنسكي رئيس المركز الصحفي لقوات "غرب" بالجيش الروسي، إن وحدات هذه المجموعة تمكنت من تدمير 4 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية خلال اليوم الماضي.

وأضاف الضابط: "خلال سير الأعمال القتالية على اتجاه كوبيانسكي، تمكن عسكريون من مجموعة غرب يوم أمس، من اكتشاف ومن ثم القضاء على أربع مجموعات استطلاع وتخريب تابعة للواءين 14 و 92 بالجيش الأوكراني، كما تم إحباط محاولتين لتناوب القوات الأوكرانية في المواقع المتقدمة في نوفوملينسك ونوفوسيلوفسكوي".

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وأشار سيرغي زيبنسكي إلى أن المروحيات الحربية الروسية من طراز "كا- 52 "و "مي- 28 " قصفت مناطق تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للواء 101 المنفصل للدفاع الإقليمي الأوكراني بالقرب من قرية غوركي.

ووفقا له، دمرت نيران مدافع الهاوتزر Msta-B الروسية في منطقة بوشكوفو، مستودع ذخيرة للعدو. وفي المركزين السكنيين أوغورتسوفو وإيفانوفكا، تم تدمير مدافع أوكرانية من طراز D-20 و Msta-S.

المصدر: نوفوستي