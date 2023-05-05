الطيران الحربي الروسي يقصف مقر انتشار مدربين أجانب في تشيرنيغيف بأوكرانيا

قال العقيد سيرغي زيبنسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "غرب" بالجيش الروسي، إن الطيران الحربي الروسي قصف نقطة انتشار مدربين أجانب في مقاطعة تشيرنيغيف بأوكرانيا.

وأضاف زيبنسكي: "قصفت الطائرات الحربية الروسية، نقطة انتشار مؤقت للمدربين الأجانب، وكذلك أحد مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للكتيبة رقم 163 من لواء الدفاع الإقليمي المستقل رقم 119 في المركز السكني ليزونوفكا في مقاطعة تشيرنيغيف بأوكرانيا".

ووفقا له، تمكنت وحدات الجيش الروسي كذلك من القضاء على مجموعتي استطلاع وتخريب، ومنعت عمليات تناوب أربع وحدات من القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في المراكز السكنية كامينكا ونوفوملينسك وتينكوفكا (وجميعها في مقاطعة خاركوف)، وكذلك في منطقة ستلماخوفسكي بجمهورية دونيتسك.

ووفقا لمعطيات الخارجية الروسية، وصل إلى أوكرانيا أكثر من ثمانية آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة، وأكبر مجموعات المرتزقة جاءت من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا.

المصدر: نوفوستي