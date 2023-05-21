زيلينسكي يعترف بفقدان أرتيوموفسك

أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعترف بأن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت مدينة أرتيوموفسك في دونباس.

وعلى هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، وردا على سؤال عما إذا كانت أرتيوموفسك لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني اعترف زيلينسكي بفقدانها.

إقرأ المزيد

الليلة الماضية أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إنجاز عملية تحرير أرتيوموفسك، نتيجة العمليات الهجومية والاقتحامية التي نفذتها قوات مجموعة "فاغنر" بدعم من مدفعية وطيران الجيش الروسي.

في وقت سابق، قال مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، مع حلول ظهر يوم أمس تمت السيطرة على القسم الأخير في المدينة، المباني الشاهقة التي يسميها البعض بـ"الطائرة".

من جانبه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات "فاغنر" والجيش الروسي بتحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، ووجه برفع أسماء أبطال العملية لتقليدهم أوسمة الشرف التي استحقوها.

المصدر: نوفوستي