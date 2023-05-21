الجيش الروسي يلحق أضرارا بلواءين وفوج واحد من القوات الأوكرانية

قال ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "سنتر" بالجيش الروسي إن وحدات هذه المجموعة، تمكنت خلال اليوم الماضي من كشف تحركات لواءين أوكرانيين وفوج واحد وألحق بها أضرارا نارية

وأضاف سافتشوك: "كشفت قوات الاستطلاع التابعة لمجموعتنا في موقع نيفسكي وفي منطقة غابات سيريبريانسكي، وجود تنقل للأفراد بواسطة معدات اللواء الآلي 66 ، ولواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين وكذلك الفوج رقم 15 بالجيش الأوكراني. وعلى الفور قامت المدفعية التابعة لمجموعتنا باستهداف هذه القوات المعادية بنيرانها وكبدتها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات".

وأشار الضابط إلى أن قوات المجموعة الروسية، استهدفت بقذائف "سميرتش"، مواقع للجيش الأوكراني على اتجاه كراسنوليمانسكي.

بالإضافة إلى ذلك، فتح الجيش الروسي، نيران مدفعيته خلال السجال المدفعي وقمع مواقع للمدافع الميدانية ومدافع الهاون المعادية.

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وأضاف رئيس المركز الصحفي، أن الطائرات الحربية الروسية، قصفت مستودعات ذخيرة ومعاقل ونقاط انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية في مناطق المراكز السكنية يامبولوفكا وكريمينايا وشيرفونايا ديبروفا.

المصدر: نوفوستي