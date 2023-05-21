 
مباشر

الجيش الروسي يلحق أضرارا بلواءين وفوج واحد من القوات الأوكرانية

أخبار العالم

الجيش الروسي يلحق أضرارا بلواءين وفوج واحد من القوات الأوكرانية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vcku

قال ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "سنتر" بالجيش الروسي إن وحدات هذه المجموعة، تمكنت خلال اليوم الماضي من كشف تحركات لواءين أوكرانيين وفوج واحد وألحق بها أضرارا نارية

وأضاف سافتشوك: "كشفت قوات الاستطلاع التابعة لمجموعتنا في موقع نيفسكي وفي منطقة غابات سيريبريانسكي، وجود تنقل للأفراد بواسطة معدات اللواء الآلي 66 ، ولواء المشاة الميكانيكي الثامن والخمسين وكذلك الفوج رقم 15 بالجيش الأوكراني. وعلى الفور قامت المدفعية التابعة لمجموعتنا باستهداف هذه القوات المعادية بنيرانها وكبدتها خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات".

وأشار الضابط إلى أن قوات المجموعة الروسية، استهدفت  بقذائف "سميرتش"، مواقع للجيش الأوكراني على اتجاه كراسنوليمانسكي.

بالإضافة إلى ذلك، فتح الجيش الروسي، نيران مدفعيته خلال السجال المدفعي وقمع  مواقع للمدافع الميدانية ومدافع الهاون المعادية.

إقرأ المزيد
الجيش الروسي يدك مواقع أوكرانية بالطائرات الحربية و
الجيش الروسي يدك مواقع أوكرانية بالطائرات الحربية و"الشمس الحارقة"

وأضاف رئيس المركز الصحفي، أن الطائرات الحربية الروسية، قصفت مستودعات ذخيرة ومعاقل ونقاط انتشار مؤقت للقوات الأوكرانية في مناطق المراكز السكنية يامبولوفكا وكريمينايا وشيرفونايا ديبروفا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة