قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الوسط" الروسية، إن الجيش الروسي دك المواقع الأوكرانية على اتجاه كراسنوليمانسك، وأوقع خسائر كبيرة في صفوف العدو.

ووفقا له، استخدمت القوات الروسية خلال ذلك، الطائرات الهجومية القاذفة ومنظومات قاذفات اللهب الثقيلة "توس-1أ "سولنتسيبيك" (الشمس الحارقة) التي دكت المواقع العسكرية الأوكرانية بقذائف حرارية من عيار 220 مم.

وأضاف الضابط الروسي: "استخدم الطيران الحربي الروسي خلال ذلك، الصواريخ غير الموجهة مستهدفا النقاط النارية والقوى البشرية المعادية".

بالإضافة إلى ذلك، نفذ الطيران الميداني- التكتيكي الروسي ضربات باستخدام قنابل جوية شديدة الانفجار على نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للعدو. واكتشفت أطقم الدفاع الجوي الروسي العديد من الدرونات والمسيرات الجوية الأوكرانية ودمرتها.

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وفي قطاع تشيرفونو- ديبروفسكي، تم رصد تحركات لأفراد وآليات العدو من لواء المشاة الميكانيكي رقم 58 ومن مجموعة الاقتحام والإنزال رقم 95 ومن الفوج رقم 15 بالجيش الأوكراني، وجرى استهدافها بمدفعية الجيش الروسي الثقيلة والصاروخية وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

المصدر: نوفوستي