وزير: حارق القرآن يجب أن يقضي عقوبته في سجن بمنطقة روسية ذات أغلبية مسلمة

قال وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو، إن الشخص الذي اعترف بحرق القرآن بأمر من المخابرات الأوكرانية، يجب أن يقضي عقوبته بعد صدور الحكم في سجن بمنطقة روسية تقطنها أغلبية مسلمة.

وأضاف الوزير، أن "تواجد المتهم بعد صدور الحكم القضائي بحقه، في سجن بمنطقة روسية تقطنها أغلبية مسلمة، سيعلمه كيف يجب احترام الأديان وعدم المس بالمشاعر الدينية للمؤمنين في بلدنا متعدد القوميات والأديان".

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وشدد الوزير على أن المتهم، ارتكب عملا عاما قصد فيه إهانة المشاعر الدينية للمؤمنين، وكان خلال ذلك على مقربة من المسجد الكبير في فولغوغراد.

في 19 مايو، ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه رجل وهو يحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في فولغوغراد. وفتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية بتهمة إهانة مشاعر المؤمنين.

في اليوم التالي، تم اعتقال المجرم - واتضح أنه أحد السكان المحليين الذي اعترف أثناء الاستجواب أنه فعل ذلك بأمر من المخابرات الأوكرانية مقابل عشرة آلاف روبل.

وبقرار من رئيس لجنة التحقيق الكسندر باستريكين، تم تسليم الملف لمديرية التحقيق في الشيشان لمواصلة التحقيق في هذه القضية.

المصدر: نوفوستي