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الشرطة الروسية تعتقل شخصا أحرق القرآن أمام مسجد في فولغوغراد بأمر من مخابرات كييف

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الشرطة الروسية تعتقل شخصا أحرق القرآن أمام مسجد في فولغوغراد بأمر من مخابرات كييف
Sputnik
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أكد مصدر مطلع في الشرطة الروسية اعتقال شخص أحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في فولغوغراد بأوامر من الاستخبارات الأوكرانية.

وقال المصدر: "اعتقل ضباط إنفاذ القانون في فولغوغراد، رجلا يشتبه في قيامه بحرق نسخة من القرآن أمام مسجد، واعترف المعتقل بأنه تصرف بناء على أوامر مسؤوليه في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، نشر موقع "v1.ru" مقطع فيديو يظهر فيه شخص مجهول يحرق القرآن أمام مسجد بمنطقة كيروفسكي في فولغوغراد.

وأعلن مصدر لوكالة "نوفوستي"، اعتقال أحد المعتدين، ويُظهر مقطع الفيديو الخاص بالاعتقال، كيف يقوم ضباط إنفاذ القانون، بمن فيهم ضباط الشرطة، باحتجاز رجل على دراجة وحقيبة ظهر على كتفيه، ثم اقتياده إلى سيارة.

المصدر: نوفوستي

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