 قديروف يهنئ وزير الدفاع الروسي بعيد ميلاده

هنأ رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، على قناته في تيلغرام، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بعيد ميلاده.

ويشار إلى أن عمر شويغو بلغ في 21 مايو، 68 عاما.

وكتب قديروف في تهنئته: "أقدم التهنئة لأحد أبناء وطننا الجديرين، وللسياسي ورجل الدولة البارز، لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي يملك الباع الطويل والخبرة العميقة في إدارة المؤسسات الحكومية العليا، ويعتبر النصير الوفي والمخلص الرئيس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ونوه رئيس الشيشان، بأن شويغو يتولى منصب وزير الدفاع في أصعب الأوقات التي تمر بها البلاد، وهو من هذا الموقع يدير بشكل احترافي مسار العملية العسكرية الخاصة في دونباس وأوكرانيا، ويستخدم مسالك ذكية وواقعية لحل المهمات التي وضعها رئيس الدولة.

وقال قديروف: "يشارك العسكريون من جمهورية الشيشان بنشاط في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة وذلك ضمن القوات المسلحة الروسية بقيادة سيرغي شويغو. إنهم يدافعون عن روسيا بشكل لائق ويحظون دائما بتقدير القيادة. إنني أهنئ بصدق سيرغي شويغو في عيد ميلاده. أتمنى له الصحة والازدهار والنجاح في خدمة وطننا العظيم - روسيا".

المصدر: نوفوستي