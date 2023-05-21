قال يوري إيغنات مستشار قيادة سلاح الجو الأوكراني، في حديث تلفزيوني، إن أوكرانيا تأمل في استلام عدة عشرات من مقاتلات "إف-16" دفعة واحدة وعلى الفور من الشركاء الغربيين.

في وقت سابق، قال مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن بلاده ستقرر مع الحلفاء في الأشهر المقبلة، من الذي سيرسل هذه المقاتلات إلى كييف وبأي كميات.

وفي وقت سابق، ذكرت "سي إن إن" أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة مجموعة السبع أن الولايات المتحدة ستدعم إجراءات الحلفاء لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة، بما في ذلك طائرات "إف –16".

إقرأ المزيد

وتابع إيغنات: "سيتم تسليم هذه المقاتلات من قبل الدول المانحة على شكل أسراب وليس على شكل طائرات منفردة. كل سرب سيضم 12-18 طائرة. وبالتالي، ستستلم أوكرانيا عدة عشرات من هذه المقاتلات دفعة واحدة".

وشدد إيغنات على أن بلاده، تملك حاليا أربعة أنواع رئيسية من الطائرات المقاتلة. وهي Su-24 و Su-25 و Su-27 و MiG-29، وهي ترغب في استبدال كل هذه الأنواع بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".

من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة تلفزيونية على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، إنه لم تتم مناقشة مشاركة ألمانيا في احتمال توريد طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

وأضاف: "قبل كل شيء، الكل يعلم أنه ليس لدينا مثل هذه الطائرات".

ووفقا له، ستعتبر عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه المقاتلات الأمريكية "رسالة مهمة" لروسيا.

المصدر: نوفوستي