بايدن يشكك في نجاح الهجوم الأوكراني المرتقب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يوجد ما يضمن نجاح الهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أن "نتائج الصراعات أمر لا يمكن التنبؤ به".

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما، مجيبا على سؤال حول احتمالات شن هجوم مضاد أوكراني: "نحن وحلفاؤنا في الناتو نعرف عدد الألوية الأوكرانية التي تم تدريبها، ونعرف وضعها، ولدينا توقعات بشأن ما يمكن أن يحققوه".. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تعرف بالضبط النتائج التي ستتمكن القوات الأوكرانية من تحقيقها، لأن نتائج الصراعات "أمر لا يمكن التنبؤ به".

في 9 مايو، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أوكرانيا تلقت من الغرب كل الأسلحة التي تحتاجها "لنجاح الهجوم المضاد".

من جهته أشار الصحفي الأمريكي سيمور هيرش الحائز على جائزة بوليتزر في وقت سابق إلى أن مجموعة من الدول الأوروبية بقيادة بولندا تطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سرا بوقف الصراع.

وكما يشير هيرش، فإن أحد الأسباب الرئيسية وراء رغبة الدول الأوروبية في إنهاء الصراع هو "وجود أكثر من خمسة ملايين أوكراني على أراضيها.

المصدر: تاس