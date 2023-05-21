فولودين: روسيا تنظر في إجراء ضد بولندا سيكلف الأخيرة حوالي 9 مليارات يورو

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن المجلس سينظر غدا الاثنين في موضوع اتخاذ إجراءات ضد بولندا، بما في ذلك عبور الشاحنات عبر أراضي روسيا.

وأشار فولودين إلى أن بولندا ستتحمل في هذه الحالة خسائر قد تصل إلى حوالي 8.5 مليار يورو.

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وأضاف: "سيكون من الصواب منع بولندا من الاستفادة من روسيا اليوم: يجب وقف مرور الشاحنات البولندية عبر أراضي بلادنا. ليقوموا بإعادة تحميل البضائع على شاحنات روسية. ستستفيد الشركات الروسية في هذه الحالة، وقد تصل خسائر بولندا في هذه الحالة إلى حوالي 8.5 مليار يورو".

وشدد فولودين على أن بولندا موجودة كدولة، فقط بفضل روسيا. لكن بولندا رغم ذلك تعمل على تزوير ورفض التاريخ وتدنس وتجرف مقابر الجنود السوفيت وتغلق المدارس الروسية.

ونوه فولودين بأن الشعب السوفيتي بالذات أنفق في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أكثر من 750 مليار دولار (وفقا لتقديرات اليوم) على إعادة بناء بولندا وتطويرها، وتم خلال ذلك بناء أكثر من 800 منشأة صناعية وطاقة ونقل.

المصدر: نوفوستي