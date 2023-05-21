شبكة عربية لمتاجر السوبر ماركت قد تحل محل "إيكيا" في روسيا

تخطط شبكة Home Box لمتاجر السوبر ماركت العربية المتخصصة في بيع السلع المنزلية التي تعد مثيلة لشبكة "إيكيا" السويدية الشهيرة لافتتاح أول متجر لها في روسيا نهاية عام 2023.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن كامل شبان نائب رئيس اتحاد متاجر السوبر ماركت في بلدان الشرق الأوسط.

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وقال شبان إن الشركة تجري في الوقت الراهن مفاوضات مع المستثمرين والمتاجر الروسية التي قد أعربت عن استعدادها لافتتاح متاجر شبكة Home Box. ويتوقع أن يفتح أول متجر أبوابه في موسكو نهاية العام الجاري.

وقال شبان إن الشركة العربية لديها خطط طموحة بشأن توسيع البزنس في روسيا، وسيكون افتتاح متجر في موسكو أول خطوة على الطريق إلى السوق الروسية.

وتعول شركة Home Box في الـ 5 أعوام القادمة على افتتاح 20 متجرا لها في كبرى المدن الروسية. وسبق لها أن استثمرت مبلغا قدره 2.5 مليون دولار في افتتاح المتجر الأول. أما أسعار السلع فيفترض ألا تزيد عن أسعار "إيكيا".

يذكر أن شركة "إيكيا" السويدية التي امتلكت في روسيا شبكة واسعة من متاجر السوبر ماركت غادرت العام الماضي السوق الروسية بضغط من الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا