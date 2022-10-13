"إيكيا" السويدية تسرح 10 آلاف موظف من طاقمها في روسيا

قررت شركة "إيكيا" السويدية العملاقة للأثاث تسريح 10 آلاف موظف في روسيا، وذلك من أصل 12 ألفا، وجاء ذلك في ظل قرار الشركة تعليق أنشطتها في السوق الروسية.

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وقال جيسبر برودين، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة Ingka Group، التي تدير متاجر "إيكيا" بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس: "كان على إيكيا توديع حوالي 10 آلاف موظف في روسيا، وكان تعليق الأنشطة في السوق الروسية أحد أسباب الصعوبات التي تواجهها الشركة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر، بأن "إيكيا" لن تبيع شركتها في روسيا، لكن مخازن الشركة ومستودعاتها ستظل مغلقة، إذ أن "إيكيا" تريد العودة إلى روسيا في غضون عام أو عامين إذا تغير الوضع الاقتصادي وخفت ضغوط العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة "إيكيا" السويدية أنها ستعلق أنشطتها في روسيا وبيلاروس على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على شركات وقطاعات اقتصادية روسية، كذلك أعلنت بعض الشركات الغربية الانسحاب من السوق الروسية، ومنها "إيكيا".

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: أر بي كا