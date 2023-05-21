الدفاع الروسية: تحييد 10 مجموعات تخريب أوكرانية واعتراض 15 صاروخا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عن تحييد 10 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على مختلف محاور القتال، واعتراض 15 من صواريخ أنظمة HIMARS و"أوراغان" وStorm Shadow خلال يوم.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 15 من القذائف الصاروخية من أنظمة HIMARS و"أوراغان" والصواريخ المجنحة طويلة المدى Storm Shadow"، بالإضافة إلى إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها حيدت 5 مجموعات تخريب واستطلاع معادية على محور كوبيانسك، و2 على محور كراسني ليمان و3 أخرى على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وبلغت خسائر العدو خلال اليوم الماضي 85 جنديا على محور كوبيانسك، و60 جنديا على محور كراسني ليمان، و100 جندي ومرتزق أجنبي على محور أرتيوموفسك التكتيكي وأكثر من 120 جنديا على محور دونيتسك، ونحو 50 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 15 جنديا على محور خيرسون.

ومن أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

تدمير جسر للسيارات في منطقة بلدة كراسنويه بدونيتسك، كان يستخدم لنقل تعزيزات القوات المسلحة الأوكرانية إلى أرتيوموفسك

تدمير 5 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون

تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 في دونيتسك

تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات "إس-300" في دونيتسك

إصابة مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 102 في زابوروجيه

إصابة 103 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 134 منطقة

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 428 طائرة، و234 مروحية، و4245 طائرة بدون طيار، و424 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9251 دبابة مدرعة أخرى، و1100 راجمة صواريخ، و4871 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10365 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT