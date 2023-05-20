الدفاع الروسية: تصفية 500 جندي أوكراني واعتراض 12 من صواريخ HIMARS وStorm Shadow

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن مقتل نحو 535 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، مضيفة أن دفاعاتها الجوية اعترضت 12 صاروخا من نوعي HIMARS و Storm Shadow.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "خلال يوم، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 12 قطعة من قذائف راجمات الصواريخ HIMARS وصواريخ مجنحة طويلة المدى من طراز Storm Shadow، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة GBU-32 أمريكية الصنع"، كما تم إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار".

وأفادت الدفاع الروسية بالقضاء على نحو 55 جنديا أوكرانيا وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع على محور كوبيانسك، وتصفية أكثر من 60 جنديا ومجموعتين للتخريب والاستطلاع على محور كراسني ليمان، ومقتل 85 جنديا للعدو على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 30 آخرين على محور خيرسون.

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وفي أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تستمر معارك تحرير الجزء الغربي من المدينة، قتل نحو 95 من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب، بينما بلغت خسائر العدو على محور دونيتسك 210 أفراد.

وبين المعدات العسكرية الأوكرانية التي دمرت على المحاور المذكورة خلال يوم دبابتان، ومدفعا هاوتزر "دي-20"، ومدفع هاوتزر "دي-30"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، واثنان من مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" ومدفع ذاتي الحركة Krab بولندي الصنع.

وتم تدمير مستودعين للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعة في دونيتسك ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع في منطقة خاركوف، كما أصيبت 72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 89 منطقة.

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 428 طائرة، و234 مروحية، و4236 طائرة بدون طيار، و423 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9236 دبابة ومدرعة أخرى، و100 1 راجمة صواريخ، و4859 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10322 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT