بريغوجين مكذبا مزاعم زيلينسكي عن أرتيوموفسك: لا يوجد هناك أي عسكري أوكراني

دحض يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر"، مزاعم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، وشدد على عدم وجود أي أثر لأي عسكري أوكراني في أرتيوموفسك.

في وقت سابق، قال زيلينسكي إن لديه فكرة واضحة عما كان يحدث في أرتيوموفسك، وزعم بأن المدينة لم تخضع بعد لسيطرة القوات الروسية.

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وقال بريغوجين: "لا يوجد ولا حتى عسكري أوكراني واحد في المركز السكني باخموت .. زيلينسكي إما يكذب أو أنه لا يعرف ما يحدث على الأرض".

في وقت سابق، قال مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، مع حلول ظهر يوم أمس تمت السيطرة على القسم الأخير في المدينة، المباني الشاهقة التي يسميها البعض بـ"الطائرة".

من جانبه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات "فاغنر" والجيش الروسي بتحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، ووجه برفع أسماء أبطال العملية لتقليدهم أوسمة الشرف التي استحقوها.

المصدر: نوفوستي