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الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

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الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا
AP
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أفادت وكالة فرانس برس، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل ذخيرة مدفعية وآليات مدرعة.

وأضافت الوكالة: "أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن منح حزمة أسلحة جديدة لكييف يوم الأحد عندما التقى ... فلاديمير زيلينسكي في هيروشيما".

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ووفقا للوكالة، ستشمل المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، "الذخيرة وبطاريات المدفعية والعربات المدرعة".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، أن بايدن في قمة مجموعة السبع في هيروشيما يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمبلغ حوالي 375 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن الحزمة الجديدة ستشمل ذخيرة إضافية للمدفعية والعربات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات، "أي، جميع الأسلحة والمعدات نفسها التي تم تزويد كييف بها سابقا".

المصدر: نوفوستي

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